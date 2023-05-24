Объяснен механизм контроля вируса без лекарств у некоторых зараженных ВИЧ

Science Immunology: выявлен механизм контроля ВИЧ у людей без медицинской помощи

Ученые из Массачусетского технологического института объяснили механизм контроля вируса без лекарств у ВИЧ-инфицированных. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology.

Известно, что некоторые люди, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), способны предотвращать начало СПИДа естественными силами своего организма без какой-либо медицинской помощи. Каким образом это происходит, достоверно выявить не удавалось. Теперь же специалисты обнаружили как минимум одну причину такого явления.

Для этого команда проанализировала образцы крови и Т-клетки семи здоровых пациентов без ВИЧ, 19 людей с клетками контролерами, а также 17 обычных ВИЧ-инфицированных, вирусная нагрузка которых контролировалась с помощью антиретровирусной терапии (АРВТ).

Они обнаружили, что люди с клетками контролерами — CD8+ T-клетками (белыми кровяными тельцами) могут аномально эффективно бороться с инфекцией.

В будущих планах команды — использовать особые характеристики таких T-клеток, чтобы искусственно создать подобный иммунный ответ у людей с прогрессирующим заболеванием.

В мае 2023 года ученые из США представили двойную генную терапию на основе технологии CRISPR/Cas9, которая одновременно очищает зараженные клетки от частиц ВИЧ, а также стимулирует здоровые иммунные клетки становиться неуязвимыми для атак патогена.