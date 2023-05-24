Экономист предрек появление новой валюты

Экономист Григорьев допустил создание единой валюты БРИКС из-за санкционной политики США

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил создание новой единой валюты БРИКС из-за санкционной политики США. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Об этом написало французское издание AgoraVox. Отмечается, что западные санкции мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Россией и Китаем.

«Это действительно актуальный вопрос. Я думаю, что эти разговоры ведутся и будут вестись не только в политической плоскости, потому что санкционные политики США и Евросоюза приводят к тому, что пользоваться долларом и евро становится небезопасно», — объяснил Григорьев.

При этом экономист сообщил, что валюта, сопоставимая с долларом, вряд ли появится в обозримом будущем. Для того чтобы была подобная вещь, нужно стечение многих факторов: и экономических, и политических.

Но я думаю, что мир идет к делению на различные валютные зоны. Поэтому влияние доллара будет ослабевать и дальше. Как вариант, возможно возникновение некой единой валюты между странами, которые входят в группу БРИКС, и теми странами, которые на них ориентируются Владимир Григорьев экономист

Григорьев рассказал, что одним из вариантов единой валюты БРИКС может стать уже существующий китайский юань как наиболее сильная валюта в объединении.

«Второй вариант — это может быть некая искусственно созданная валюта, которая будет расцениваться на базе стоимости валют всех стран, которые входят БРИКС. Я думаю, эти два варианта наиболее возможны», — заключил экономист.

20 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дедолларизация мировой экономики уже началась, причем это наблюдается уже не только концептуально, но и на практике. Позицию России в этом вопросе разделяют многие страны.

По словам дипломата, в рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть задачи ограждения финансовых расчетов.

