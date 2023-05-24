МИД России оценил влияние поставок вооружения Украине на изменение целей СВО

Захарова: поставки Западом вооружения Украине не отменят целей СВО

Поставки Западом вооружения Украине не отменят целей, поставленных специальной военной операцией (СВО). Влияние военной поддержки Киеву оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция», — заявила дипломат.