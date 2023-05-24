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12:27, 24 мая 2023Мир

МИД России оценил влияние поставок вооружения Украине на изменение целей СВО

Захарова: поставки Западом вооружения Украине не отменят целей СВО

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Поставки Западом вооружения Украине не отменят целей, поставленных специальной военной операцией (СВО). Влияние военной поддержки Киеву оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция», — заявила дипломат.

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Виктория Кондратьева
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