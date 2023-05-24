Захарова заявила о страхе США быть признанными участниками украинского кризиса

Захарова: США боятся, что их признают активными участниками украинского кризиса

На сегодняшний день США боятся того, что их признают активными участниками украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Таким образом она отреагировала на слова официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера об ударах украинских военных по территории России.

«[Соединенные Штаты] как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в этом конфликте не просто как наблюдатель, не просто как посредник, а как активная страна, намного более активная, чем непосредственно киевский режим», — считает российский дипломат. По ее мнению, если США официально будут признаны одной из сторон конфликта на Украине, то тогда станет очевидно и использование ими Киева в собственных целях.

Захарова заявила, что сейчас США пытаются всеми силами скрыть свою причастность к происходящим на Украине событиям, и официальные лица «обкладывают ложными тезисами свою позицию и свой подход» к урегулированию конфликта. Российский дипломат также указала, что украинский кризис «творится именно Вашингтоном».

О том, что диверсанты со стороны Украины оказались в Белгородской области и атаковали несколько сел, стало известно 22 мая. В ликвидации украинской ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ России. Позднее, 23 мая, в Минобороны заявили, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения. Позже в регионе также отменили правовой режим контртеррористической операции.

На произошедшее под Белгородом отреагировал и официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он завил, что американская сторона не поощряет удары украинских военных по территории России. При этом Вашингтон оставляет за Киевом право принимать такие решения.