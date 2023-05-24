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09:30, 24 мая 2023Мир

Захарова заявила о страхе США быть признанными участниками украинского кризиса

Захарова: США боятся, что их признают активными участниками украинского кризиса

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

На сегодняшний день США боятся того, что их признают активными участниками украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Таким образом она отреагировала на слова официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера об ударах украинских военных по территории России.

«[Соединенные Штаты] как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в этом конфликте не просто как наблюдатель, не просто как посредник, а как активная страна, намного более активная, чем непосредственно киевский режим», — считает российский дипломат. По ее мнению, если США официально будут признаны одной из сторон конфликта на Украине, то тогда станет очевидно и использование ими Киева в собственных целях.

Захарова заявила, что сейчас США пытаются всеми силами скрыть свою причастность к происходящим на Украине событиям, и официальные лица «обкладывают ложными тезисами свою позицию и свой подход» к урегулированию конфликта. Российский дипломат также указала, что украинский кризис «творится именно Вашингтоном».

О том, что диверсанты со стороны Украины оказались в Белгородской области и атаковали несколько сел, стало известно 22 мая. В ликвидации украинской ДРГ участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ России. Позднее, 23 мая, в Минобороны заявили, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения. Позже в регионе также отменили правовой режим контртеррористической операции.

На произошедшее под Белгородом отреагировал и официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он завил, что американская сторона не поощряет удары украинских военных по территории России. При этом Вашингтон оставляет за Киевом право принимать такие решения.

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Варвара Кошечкина
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