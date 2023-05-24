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05:59, 24 мая 2023Мир

США призвали не поставлять оружие России

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер призвала не поставлять вооружение России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США ведут постоянную работу, чтобы лишить Россию возможности «подогревать» конфликт на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Комментируя поставки оружия и боеприпасов в Россию, которые якобы осуществляли частные компании ЮАР, Жан-Пьер заявила, что США надеются, что другие страны не будут передавать Москве вооружения.

Вашингтон «настоятельно призывает страны не оказывать поддержку» спецоперации на Украине, отметила она. При этом Жан-Пьер отказалась «вдаваться в детали конфиденциальных дипломатических обсуждений и обращаться к частным компаниям».

Посол США в ЮАР Рубен Бригети ранее обвинил Южно-Африканскую Республику в поставках оружия и боеприпасов в Россию. По его словам, США уверены, что во время захода российского судна Lady R на базу ЮАР в декабре 2022 года на его борт погрузили оружие и боеприпасы.

Марина Совина
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