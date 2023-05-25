Появилось видео танка ВСУ Challenger-2 с ковшами для борьбы с «зубами дракона»

«Страна.ua» показала видео танка ВСУ, оснащенного ковшами для борьбы с «зубами дракона»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оснастили британский танк Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Британский Challenger-2 на полигоне преодолевает препятствие в виде "зубов дракона". Для этого к танку спереди присоединили нечто вроде ковша», — говорится в публикации. На кадрах можно увидеть, как танк захватывает ковшом землю и бетонные пирамиды, которые являются упрощенной вариацией вида укреплений, известного под названием «зубы дракона».

Ранее замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи сообщил о поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритании придется нести ответственность за последствия таких поставок.

В конце марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон в рамках пакета военной помощи планирует передать Украине роту танков Challenger 2 и новые боеприпасы.

