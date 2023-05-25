Дзюба оценил продление контракта с «Локомотивом» словами «громко сказано, что прям хотел»

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал продление контракта с «Локомотивом». Его слова приводит официальный сайт команды.

«Это, наверное, слишком громко сказано, что прям хотел. Я спокойно делал свою работу. Знаю, что переговоры шли успешно, это был вопрос времени», — оценил ситуацию футболист. Он добавил, что рад остаться, потому что наладил хорошие взаимоотношения с игроками команды и тренерским штабом.

О продлении контракта с Дзюбой «Локомотив» объявил 25 мая. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 11 матчей, забил восемь мячей и совершил четыре голевые передачи.