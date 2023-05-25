Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:56, 25 мая 2023Наука и техника

Названы самые востребованные электромобили

iSeeCars: у автомобилей Tesla оказался самый большой пробег среди всех электрокаров

Фото: Florence Lo / Reuters

Автомобили Tesla назвали самыми востребованными электрокарами по пробегу. Об этом сообщает издание CNET.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитической фирмы iSeeCars, специалисты которой проанализировали, как часто владельцы электромобилей используют свои машины. Согласно отчету, самым востребованным автомобилем с электрическим двигателем оказался Tesla Model X, который в год проезжает в среднем 10 378 миль. На второй и третьей позициях оказались Tesla Model Y и Model 3 — 10 199 и 9960 миль соответственно.

В топ-5 также попали Tesla Model S, которая проезжает 9340 миль, и Hyundai Kona Electric, средний пробег которой составил 8260 миль. Оказалось, что средний годовой пробег электрокара, используемого не менее трех лет, составил 9059 миль. Большой пробег автомобилей Tesla объяснили высокой популярностью моделей.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

При этом даже лидер рейтинга — Tesla Model X с пробегом 10 378 миль — за год проезжает на 18 процентов меньше, чем среднестатистический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Аналитик iSeeCars Карл Брауэр объяснил, что потребители часто воспринимают электрокары как второй или третий автомобиль в семье — из-за относительно небольшого запаса хода и сложностей с зарядкой транспортного средства.

В начале мая аналитики JD Power выяснили, что американские автовладельцы все чаще стали заявлять, что не собираются приобретать электрокары. По данным фирмы, с января по март 2023 года доля отказавшихся от покупки автомобиля на электрической тяге выросла с 17,8 до 21 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Лукашенко и Путин договорились о местах размещения ядерных боеприпасов
Брюсселю указали на неспособность отстаивать экономические интересы Европы
Американский генерал заявил об угрозе для армии из-за дефолта
Тиктокерша придумала «итальянский» рецепт для микроволновки
Глава Минобороны Польши отказался объяснять депутатам инцидент с ракетой
Путин высказался о разблокировке транспортного сообщения в Нагорном Карабахе
Пентагон призвал не считать истребители F-16 «волшебным оружием»
В Пентагоне усомнились в скором возвращении Украиной всех утраченных территорий
Украина внесла производителя «Медвежонка Барни» в черный список
США не ответят на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.