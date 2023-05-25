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18:28, 25 мая 2023Бывший СССР

Описано будущее отношений Армении и Азербайджана после перемирия

Политолог Оленченко: процесс примирения Армении и Азербайджана займет годы
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности Баку и Еревана признать границы друг друга является важным шагом в снижении напряженности между двумя странами, однако не означает одномоментное прекращение конфликта, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» политолог объяснил, что в случае подписания мирного договора процесс полного примирения может занять долгие годы.

«Озвученные намерения важны с точки зрения юридического прояснения ситуации, чтобы обе стороны нашли понимание того, как они относятся друг к другу и как они относятся к спорному вопросу. Если им удастся оформить это юридически, то это, конечно, сэкономит силы обеим сторонам и позволит направить их на улучшение внутреннего благосостояния населения», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что в данном случае под примирением подразумевается прекращение военных действий между двумя странами, а не полная нормализация отношений.

«К этому стремятся оба государства — выйти из состояния откровенной, почти военной конфликтности. В любом случае, выход из этого состояния не означает, что все будет сразу урегулировано. Понадобится много времени, пока каждый из аспектов будет решен: тут и политические, и экономические и социальные аспекты», — рассказал политолог.

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Так, эксперт пояснил, что память об этом конфликте жители обеих стран будут хранить еще очень долго.

«Люди будут еще долго возвращаться к этой теме: примирение не происходит одномоментно. По меньшей мере должно вырасти новое поколение, которое будет принимать эту новую реальность, а до этого будут продолжаться различные заявления, пожелания, сожаления с обеих сторон — это неизбежно. Тут нужно будет надеяться на политическую мудрость руководителей стран, чтобы направлять возможные всплески эмоций в русло благоразумия», — заявил Оленченко.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга. Премьер также выразил надежду на конструктивный диалог Баку и Степанакерта (столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики) по вопросу обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха «в рамках международного механизма».

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — сказал Пашинян.

До этого он заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Армянский премьер уточнил, что страна признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах, однако подчеркнул, что «вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате "Степанакерт — Баку"».

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал, что в данный момент есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. По его словам, эти предпосылки связаны с взаимном признанием территориальной целостности стран и их суверенитета.

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Кирилл Садовский
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