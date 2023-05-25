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16:35, 25 мая 2023Спорт

Врач назвал пять упражнений для снижения риска травм при беге

Врач рекомендовал делать выпады и боковую планку для снижения риска травм при беге

Фото: Jenny Hill / Unsplash

Врач спортивной медицины Юрий Сдобников назвал пять упражнений для снижения риска травм при беге. Его слова передает «Чемпионат».

Для начала эксперт посоветовал делать выпады. Он отметил, что это упражнение идеально подходит для развития силы и стабильности нижних конечностей. Далее Сдобников рекомендовал выполнять подъемы на носки, что помогает укрепить и улучшить работу икроножных мышц, а также способствует лучшей амортизации и отталкиванию при беге.

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Кроме того, врач предложил включить в тренировку боковую планку, которая помогает улучшить стабильность корпуса и поддерживать правильную позицию тела во время бега. Для стабилизации колена и таза он посоветовал делать ягодичный мост на одной ноге.

Последнее упражнение, которое рекомендовал Сдобников, — «лягушка». Это прыжки из глубокого приседа, при котором ноги расставлены на ширину плеч. Специалист посоветовал начинать с одного-двух подходов по три-пять прыжков и сосредоточиться не на количестве, а на качестве прыжков.

Ранее ультрамарафонец, кандидат медицинских наук Александр Элконин объяснил технику дыхания во время бега. Он заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным, при этом верхняя часть тела должна быть расслаблена.

Дарья Коршунова
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