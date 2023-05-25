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11:28, 25 мая 2023Россия

Шойгу объяснил размещение ядерного оружия в Белоруссии

Шойгу заявил, что ядерные меры Москвы и Минска приняты в ответ на угрозы на границах

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Решение о размещение российского ядерного оружия в Белоруссии стало ответной мерой на угрозы на западных границах двух стран. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске, пишет ТАСС.

Глава российского оборонного ведомства напомнил, что Вооруженным силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать как обычные, так и ядерные ракеты. Кроме того, переоборудована часть самолетов-штурмовиков Су-25, которые теперь также смогут использовать ядерное оружие. В свою очередь, военнослужащие союзного государства прошли необходимую подготовку в российских учебных центрах.

Министр добавил, что все мероприятия организованы в соответствии с международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Контроль и решение о применении [ядерного оружия Белоруссией] остаются за российской стороной», — подчеркнул Шойгу.

25 мая Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подписали документы, регулирующие содержание российского нестратегического ядерного оружия на территории республики. Они также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

О том, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, 26 марта объявил президент Владимир Путин. В свою очередь, посол России в Минске Борис Грызлов рассказал, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто ближе к западным границам Союзного государства. Он также напомнил о размещении американского ядерного оружия в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции.

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Зураб Дарахвелидзе
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