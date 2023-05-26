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16:31, 26 мая 2023Россия

Россиянку госпитализировали с обильной кровопотерей после нападения стаи собак

Под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на дачницу, женщину госпитализировали

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Под Екатеринбургом на дачницу напала стая бродячих собак, ее госпитализировали. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

Россиянку доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. Из-за обильной кровопотери в медицинский стационар женщина прибыла в бессознательном состоянии.

Еще одна дачница рассказала изданию, что свора бродячих псов не дает покоя жителям близлежащих садов еще с зимы. По ее словам, собаки скрываются в болотистой местности, а питаются на свалках. В ответ на направленный властям запрос чиновники пообещали отловить животных в течение 30 дней, добавила женщина.

Ранее в Краснодарском крае собака вцепилась в лицо девятилетнему мальчику, игравшему на детской площадке. Ребенка доставили в больницу с рваными ранами шеи.

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Алан Босиков
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