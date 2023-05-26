Россиянку госпитализировали с обильной кровопотерей после нападения стаи собак

Под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на дачницу, женщину госпитализировали

Под Екатеринбургом на дачницу напала стая бродячих собак, ее госпитализировали. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

Россиянку доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. Из-за обильной кровопотери в медицинский стационар женщина прибыла в бессознательном состоянии.

Еще одна дачница рассказала изданию, что свора бродячих псов не дает покоя жителям близлежащих садов еще с зимы. По ее словам, собаки скрываются в болотистой местности, а питаются на свалках. В ответ на направленный властям запрос чиновники пообещали отловить животных в течение 30 дней, добавила женщина.

Ранее в Краснодарском крае собака вцепилась в лицо девятилетнему мальчику, игравшему на детской площадке. Ребенка доставили в больницу с рваными ранами шеи.