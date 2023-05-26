Очевидцы описали момент удара беспилотника в Краснодаре

Очевидица рассказала о сильном взрыве в Краснодаре после падения беспилотника

Жители Краснодара рассказали, что слышали в городе рано утром два взрыва. Предварительно, город был атакован с помощью беспилотников, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Они описали этот момент в беседе с «Лентой.ру».

Собеседница «Ленты.ру» по имени Екатерина проснулась в 04:00 от сильного взрыва, от которого у нее задребезжали окна, а в округе начали срабатывать сигнализации автомобилей. «Потом еще один взрыв был в 04:15 примерно, как будто двойной и сильнее в разы. Никаких облаков, дыма, ничего подобного я не видела, хотя ходила на улицу посмотреть, что произошло. Живу на Морской улице, в квартале от здания МТС (того, где поврежден фасад, — прим. «Ленты.ру») в частном доме. Во время взрывов дом задрожал, я очень испугалась», — сообщила очевидица.

Другой краснодарец Дмитрий, проживающий в километре от места приземления беспилотника, тоже слышал взрывы, однако не придал им особого значения. «Проснулся в 04:00, услышал один хлопок, похожий немного на гром, потом минут через пять-десять еще один, подумал, что это гроза, и лег дальше спать. Гроза была за день до этого, было пасмурно, почему я и подумал, что это гроза, но молний и вспышек я не видел», — поделился мужчина.

Взрыв в Краснодаре произошел в ночь на пятницу, 26 мая. Предварительно, город был атакован с помощью беспилотников, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице.

Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что никто не пострадал.

Подлет летательного аппарата к городу сняли на видео. На ролике виден дрон и слышен звук работы двигателя. Официально эти данные пока не подтверждены.

