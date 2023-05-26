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11:08, 26 мая 2023Наука и техника

Минобороны начнет использовать российскую «Корму»

Компания «Навигатор» получила заявку от Минобороны на использование системы «Корма»

Изображение: АО «Навигатор»

Минобороны России начнет использовать переносную систему посадки «Корма». Предварительную заявку на эксплуатацию компания «Навигатор» получила от военного ведомства. Об этом ТАСС сообщил ее генеральный директор Сергей Бабуров.

«Предварительные заявки от эксплуатантов, в том числе от Минобороны, к нам поступали, спрос на разработку есть. Заключение контрактов запланировано после проведения сертификации системы и допуска к эксплуатации», — сказал он.

Руководитель отметил, что в настоящее время продолжаются испытания системы и совместно с Росавиацией прорабатывается вопрос ее сертификации.

В сентябре прошлого года Бабуров сообщил, что испытания авиационной спутниковой антенны АС-005, выступающей заменой американской AT-1675, завершаются.

В том же месяце он сказал, что испытания мобильной малогабаритной системы навигации, посадки и наблюдения для всех типов воздушных судов «Корма», известной как «аэродром в чемодане», завершатся до конца 2022 года.

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Иван Потапов
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