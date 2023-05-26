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15:45, 26 мая 2023Мир

Спецпредставитель КНР покинул МИД России

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй покинул здание МИД России, пробыв там 1,5 часа

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй покинул здание МИД России, пробыв там 1,5 часа на переговорах с российскими представителями по теме мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ли Хуэй прибыл в здание МИД России для консультации с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым по украинскому кризису. Отмечалось, что у китайского спецпредставителя также были запланированы переговоры с замглавы ведомства Михаилом Галузиным.

26 мая стало известно, что во время поездки Ли Хуэя в страны ЕС он призывал к тому, чтобы США и Европа добивались немедленного прекращению огня на Украине и сохранения за Россией новых регионов. По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.

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Виктория Кондратьева
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