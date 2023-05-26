Спецпредставитель КНР покинул МИД России

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй покинул здание МИД России, пробыв там 1,5 часа

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй покинул здание МИД России, пробыв там 1,5 часа на переговорах с российскими представителями по теме мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ли Хуэй прибыл в здание МИД России для консультации с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым по украинскому кризису. Отмечалось, что у китайского спецпредставителя также были запланированы переговоры с замглавы ведомства Михаилом Галузиным.

26 мая стало известно, что во время поездки Ли Хуэя в страны ЕС он призывал к тому, чтобы США и Европа добивались немедленного прекращению огня на Украине и сохранения за Россией новых регионов. По данным европейских чиновников, Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.