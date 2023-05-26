В ЛДПР показали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Депутат Госдумы Чернышов показал записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

В ЛДПР показали еще одну записку первого лидера партии Владимира Жириновского, найденную в архивах. Заметку опубликовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своем Telegram-канале.

В сделанной от руки записке Жириновский рассуждает о том, что погубило бизнесмена Бориса Березовского, а также политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова. «Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — констатировал основатель ЛДПР.

Депутат Чернышов добавил, что с мнением Жириновского сложно не согласиться, так как он «видел людей насквозь».

Ранее вице-спикер Госдумы нашел в архивах предсказание Жириновского о будущем России. В записке был составлен список из четырех великих, по мнению политика, событий, одно из которых еще не произошло — воссоединение России в границах СССР к 2025 году. Кроме того, основатель ЛДПР допустил, что до 2040 года может состояться объединение в границах славянского мира.

«Лента.ру» показала записку с предсказанием графологу Светлане Коваленко. По ее словам, вероятность того, что документ был написан рукой самого Жириновского, составляет 98 процентов. Кроме того, Коваленко охарактеризовала почерк политика как свидетельство импульсивности, вовлеченности и высокого интеллекта.

При жизни Жириновский якобы предвидел многие происходящие в мире события. Одним из его самых популярных прогнозов считается заявление о возможном начале в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине, сделанное за год до ее начала. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что предсказания основателя ЛДПР были выстроены «не на пустом месте». По его словам, пророчества политика основаны «не на картах игральных», а на знаниях.