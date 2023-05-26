Экономист Джеффри Сакс заявил о двух провокациях США по развязыванию войны на Украине

Администрация президента США организовала две провокации для развязывания войны на Украине. На это указал американский экономист Джеффри Сакс в статье для Common Dreams.

Первым фактором он назвал стремление Вашингтона расширить НАТО за счет Украины и Грузии, окружив Россию в Черноморском регионе. Второй причиной стал приход к власти в Киеве в 2014 году антироссийски настроенных, русофобских политиков. «Выстрелы на Украине зазвучали в момент свержения президента Виктора Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года», — указал эксперт.

В апреле замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что Соединенные Штаты ослеплены ненавистью к России, поэтому нужно быть готовыми к новым провокациям с их стороны. Дипломат прокомментировал заявления представителя Госдепартамента США о том, что они не хотели бы видеть российские СМИ нигде в мире. По его словам, он не удивлен позиции Вашингтона, который позиционирует себя в качестве «оплота прав человека и главного борца за свободу слова». Он пояснил, что в данном случае они демонстрируют не просто противоположный, а фундаментально отрицающий это подход.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о взглядах большинства американцев на конфликты в мире. «История США хотя и короткая, но кровавая, сформировавшая образ враждебно настроенного к не подчиняющимся его воле народам государства», — указала дипломат.