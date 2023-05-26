Бывший российский футболист рассказал об опасностях жизни в Швеции
Бывший футболист олимпийской сборной России Петр Седунов рассказал об опасностях жизни в Швеции. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Спортсмен заявил, что в стране на фоне увеличения количества мигрантов растет преступность. «Там никто не тронет. Но вокруг будут одни иностранцы. Ты там будто не в Швеции», — подчеркнул он. Седунов добавил, что на улицах происходят перестрелки и убийства.
Седунов выступал за московский ЦСКА, «Иртыш», липецкий «Металлург» и другие российские клубы. С 2000 года до конца карьеры он играл за шведские клубы и получил подданство страны. Защитник завершил профессиональную карьеру в 2011 году.
Летом 2022 года олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин объяснил свой отъезд из Германии. Спортсмен заявил, что в России ему спокойнее, так как в Европе ребенка могут неправильно воспитать.