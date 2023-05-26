Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:11, 26 мая 2023Забота о себе

Мать обновила школьную сменку дочери с помощью одного продукта с кухни

The Sun: обновить школьную сменку можно при помощи подсолнечного масла

Фото: Aleksandrs Samuilovs / Shutterstock / Fotodom

Предприимчивая мать из Австралии рассказала, как ей удалось придать поношенной детской сменке вид новой с помощью одного продукта с кухни. На ее способ обновить обувь, представленный в одном из сообществ любителей уборки в социальных сетях, обратило внимание издание The Sun.

По словам женщины, потертости и царапины легко замаскировать с помощью подсолнечного масла. «В день школьной съемки я вспомнила, что забыла купить черный крем для обуви. Подсолнечное масло спешит на помощь!» — написала она, продемонстрировав обувь своей дочери. Ботинки после нанесения продукта действительно выглядели начищенными.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

В комментариях к посту отметили, что аналогичным способом можно на время обновить вид обуви с помощью вазелина или банановой шкурки.

Ранее врач-дерматолог, трихолог Ольга Саперова назвала россиянам последствия ходьбы в обуви на голую ногу. По словам специалистки, ношение обуви без носков, среди прочего, увеличивает риск заражения грибковой или бактериальной инфекцией.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    Спецпредставитель КНР обсудил Украину со странами ЕС и Россией. О чем им удалось договориться?
    Силуанов рассказал о высокой закредитованности регионов России
    В Ереване опровергли информацию об армянской ДРГ на границе с Азербайджаном
    Студент описал нападение тупорылой акулы словами «будто меня сбил грузовик»
    Пассажир обошел нормы провоза ручной клади в самолете и восхитил подписчиков
    В России высказались о возможной причастности Киева к подрыву «Северных потоков»
    Строители превратили сад в ядовитое болото
    Одежда из одного устаревшего материала вновь стала трендом
    В ООН назвали способ соблюсти просьбы России в рамках зерновой сделки
    В Азербайджане сообщили о предотвращении прорыва армянских диверсантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.