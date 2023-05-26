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16:05, 26 мая 2023Спорт

Тарасова отреагировала на призывы к бойкоту Олимпийских игр

Тарасова заявила, что не нужно призывать россиян бойкотировать международные турниры

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на призывы к бойкоту Олимпийских игр российскими спортсменами. Ее слова приводит РИА Новости

Специалист заявила, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не стоит призывать спортсменов это делать. Она согласилась с мнением тренера Александра Жулина, раскритиковавшего депутатов Госдумы за подобные лозунги. «Если есть возможность, надо участвовать», — подчеркнула Тарасова.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 на данный момент не принято.

Анастасия Борисова
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