Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:56, 26 мая 2023Культура

Песков заявил о реставрации «Троицы» после перемещения в храм Христа Спасителя

Песков заявил, что реставрация «Троицы» начнется после перемещения в храм Христа Спасителя

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реставрация «Троицы» начнется после перемещения иконы в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности ее в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что реставрация начнется после «определенного периода».

С 1929 года икона «Троица» Андрея Рублева находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре. Позже стало известно, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.

О возврате иконы РПЦ сообщалось 15 мая этого года. Дмитрий Песков заявил, что возвращение «Троицы» церкви состоялось из-за ее святости для россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о реставрации «Троицы» после перемещения в храм Христа Спасителя
Россиян предупредили о влиянии острой пищи на здоровье и красоту
В российском регионе бывшего вице-премьера осудили за хищение денег из фонда
Сергей Собянин назвал количество занятых малым и средним бизнесом москвичей
ВСУ обстреляли приграничный российский поселок
Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной жаре
Производитель шин Michelin избавился от бизнеса в России
Спецпредставитель КНР прибыл в МИД России
CAS объяснил отстранение российских футбольных клубов
Стюардессы лишили пассажира места в первом классе ради сна и вызвали гнев в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.