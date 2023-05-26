В Минкульте назвали дату отправки «Троицы» Рублева на реставрацию

Минкульт России подтвердил перемещение иконы «Троица» Рублева в храм Христа Спасителя

В Министерстве культуры России назвали дату отправки иконы «Троица» Андрея Рублева на реставрацию. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что работа будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, а спустя две недели ее направят на реставрацию.

«Икона "Святая Троица" Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры Российской Федерации, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель», — рассказали в Министерстве культуры РФ.

С 1929 года икона «Троица» Андрея Рублева находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре. Позже стало известно, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.

О возврате иконы РПЦ сообщалось 15 мая этого года. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реставрация «Троицы» начнется после перемещения иконы в храм Христа Спасителя.