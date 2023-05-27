Лавров прокомментировал слова замглавы ГУР о включении Путина в список целей

Лавров: Запад задумывается об адекватности Киева после заявлений замглавы ГУР о Путине

США и Великобритания начинают задумываться об адекватности киевских властей на фоне заявлений о том, что президент России Владимир Путин является целью. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, сидящие в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих так называемых руководителей», — прокомментировал Лавров.

Ранее заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий в беседе с изданием Welt заявил, что Путин является главной целью его ведомства.