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13:03, 28 мая 2023Спорт

Форвард СКА прокомментировал информацию об отстранении от матчей из-за алкоголя

Гусев опроверг данные о том, что его отстранили от матчей СКА из-за проблем с алкоголем

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Форвард петербургского СКА Никита Гусев прокомментировал информацию об отстранении от матчей из-за проблем алкоголем. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Гусев опроверг данные о том, что это стало причиной пропуска игр. «Писать корреспонденты могут все что угодно. Я же не запрещаю никому этого делать. Было неприятно, так скажем. Не думал, что такое может быть в прессе», — добавил он.

7 апреля «Матч ТВ» сообщил, что Гусева отстранили от матчей команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за алкогольной зависимости. Отмечалось, что по этой причине нападающий пропустил также несколько игр сборной России по хоккею во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Гусев — олимпийский чемпион 2018 года и обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Спортсмен вернулся в состав петербургской команды в 2021 году после того, как провел два сезона в Национальной хоккейной лиге, играя за «Нью-Джерси Девилс» и «Флорида Пантерс».

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    Андрей Стрельцов
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