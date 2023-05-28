Овечкин назвал плюсы в непопадании «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли

Овечкин оценил непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ словами «зато вернулись домой»

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал плюсы в непопадании команды в плей-офф Кубка Стэнли-2023. Спортсмен высказался об этом в эфире шоу «Кстати» во «ВКонтакте».

«Конечно, расстроился, но что сделаешь… Зато вернулись домой, увидели родителей, друзей», — оценил итоги сезона форвард.

Столичный клуб лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 5 апреля. Команда не сыграла на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

В составе «Вашингтона», помимо Овечкина, выступают российские нападающий Евгений Кузнецов, а также защитник Александр Алексеев. Форварды вместе с командой выигрывали Кубок Стэнли в 2018-м.