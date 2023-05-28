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22:10, 28 мая 2023Спорт

Стал известен диагноз госпитализированного в тяжелом состоянии футболиста ПСЖ

COPE: упавшему с лошади вратарю ПСЖ Серхио Рико диагностировали кровоизлияние в мозг

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Врачи назвали диагноз вратаря французского ПСЖ Серхио Рико, госпитализированного в тяжелом состоянии после падения с лошади. Об этом стало известно COPE.

По информации источника, медики диагностировали у 29-летнего испанского футболиста кровоизлияние в мозг. Отмечается, что его состояние остается тяжелым.

О госпитализации Рико стало известно ранее 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Также голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

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    Анастасия Борисова
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