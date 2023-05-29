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20:20, 29 мая 2023Наука и техника

Заправку блока «Фрегат» для запуска космического аппарата «Метеор-М» завершили

«Роскосмос»: разгонный блок «Фрегат» для запуска аппарата «Метеор-М» № 2-3 заправили

Фото: КЦ «Восточный»

Заправку разгонного блока «Фрегат», который будут использовать для запуска космического аппарата «Метеор-М» № 2-3, завершили. Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram.

«Разгонный блок "Фрегат" для запуска космического аппарата "Метеор-М" № 2-3 заправлен топливом и сжатыми газами. Затем его перевезли в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время совместный расчет начнет погрузку разгонного блока на рабочее место для хранения до сборки космической головной части согласно графику.

Разгонный блок «Фрегат», который предназначен для выведения космических аппаратов на различные орбиты, используется в составе разнотипных ракет-носителей.

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Ранее в мае «Роскосмос» сообщил о старте ракеты «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Кондор-ФКА».

В том же месяце гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 доставили на космодром Восточный для подготовки к запуску.

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    Даниил Иринин
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