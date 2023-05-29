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13:40, 29 мая 2023Ценности

Алеся Кафельникова набила тату на фоне признаний матери о жестокости ее мужа

Алеся Кафельникова набила надпись «Crazy» на фоне признаний матери о жестокости ее мужа

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова набила тату на фоне признаний матери Марии Тишковой о жестокости ее мужа Георгия Петришина. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя манекенщица поделилась фото и видео, на которых она показала выполненную неоновыми чернилами надпись «Crazy» на шее, что в переводе с английского означает «сумасшедшая». «Я так долго мечтала о тебе», — подписала девушка публикацию, которая набрала более 18 тысяч лайков.

18 мая мать Кафельниковой разместила пост, в котором раскрыла подробности семейной жизни дочери. По ее словам, Петришин постоянно устраивает супруге скандалы, записывает на нее компроматы и затем показывает, по его мнению, нужным людям.

Впоследствии Кафельникова ответила на обвинения матери и разместила в соцсетях снимок вместе с Петришиным с подписью: «Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» Петришин, в свою очередь, рассказал, что его супруга очень волнуется за мать после ее высказываний.

Позже Тишкова рассказала о реакции дочери на слова о жестокости зятя. Женщина заявила, что ее пост тогда поддержал дочь. «Она почувствовала в нем то, в чем так сильно нуждалась: поддержку, уверенность и любовь. Я передала от вас привет и все слова поддержки, которые вы писали», — написала Тишкова.

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    Мария Винар
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