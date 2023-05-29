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13:25, 29 мая 2023Мир

Лавров заявил о готовности России ответить на поставки истребителей Украине

Лавров: у ВС РФ есть возможность среагировать на поставки западных истребителей Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

У российских войск есть средства, чтобы ответить на возможные поставки Украине западных истребителей F-16. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Кению заявил глава МИД России Сергей Лавров, трансляция мероприятия велась на YouTube.

«Я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможность на это среагировать», — ответил на соответствующий вопрос министр.

Ранее начальник авиации командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины бригадный генерал Сергей Голубцов заявил, что для превосходства в воздухе на отдельном направлении Киеву понадобится по крайней мере три-четыре эскадрильи F-16 по 12-16 истребителей.

Министр обороны Украны Алексей Резников отмечал, что пилоты, которые будут обучаться управлению F-16, уже отобраны. Само обучение, по его словам, стартует, когда «будут готовы технологично все условия».

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    Варвара Кошечкина
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