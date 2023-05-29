Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
2:0
Завершен
Линда Фрухвиртова
Ролан Гаррос (ж)
Варвара Грачёва
2:1
Завершен
Далма Галфи
Ролан Гаррос (ж)
Вероника Кудерметова
0:2
Завершен
Анна Шмидлова
Ролан Гаррос (ж)
Екатерина Александрова
2:1
Завершен
Виктория Томова
Ролан Гаррос (ж)
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 6-й матч
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Элисон Риске
Ролан Гаррос (ж)
22:33, 29 мая 2023Спорт

Стало известно о недовольстве руководства ПСЖ поведением Неймара

Goal: в ПСЖ сочли провокацией решение Неймара пропустить празднование чемпионства с клубом
Неймар

Неймар. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стало известно о недовольстве руководства «Пари Сен-Жермен» поведением нападающего клуба Неймара. Об этом сообщает Goal.

Форвард пропустил празднование чемпионства клуба в Лиге 1 и отправился в Монте-Карло на Гран-при «Формулы-1». По информации издания, в команде сочли этот поступок «провокацией». Отмечается, что бразилец с большой долей вероятности покинет команду по окончании сезона.

4 мая сообщалось о готовности 31-летнего Неймара покинуть ПСЖ. Ранее стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Из-за травмы он не выходил на поле с февраля.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    США заявили об озабоченности комиссией по изучению влияния России в Польше
    Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом
    В России введут обязательную маркировку детской воды
    Эксперт рассказала о вреде окрашивания волос для подростков
    Вучич пообещал сделать все возможное для сохранения мира в Косово
    Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление украинской системы ПВО
    МИД Италии назвал число раненых военнослужащих миссии НАТО в Косово
    Леонид Якубович высказался об отъезде из России
    Ирина Салтыкова рассказала о причинах отказа от секса
    Стало известно о недовольстве руководства ПСЖ поведением Неймара
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.