Наблюдатели от ОБСЕ отказались признавать выборы президента Турции честными и свободными

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказались признавать честными и свободными президентские выборы в Турции, на которых победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. О результатах президентской гонки сообщается на сайте организации.

По данным ОБСЕ, второй тур президентских выборов прошел хорошо и дал избирателям две политические альтернативы, однако была замечена предвзятость турецких СМИ и ограничение свободы выражения мнения. Тем самым, считают эксперты, у кандидатов были неравные условия. В частности, такая ситуация позволила выйти вперед именно Эрдогану. Помимо этого, сторонники оппозиционных партий подвергались преследованиям, заявили в ОБСЕ.

«Второй тур президентских выборов завершился явным победителем. Тем не менее этот второй тур также проходил в обстановке, которая во многом не обеспечивает условий для проведения демократических выборов», — заявил глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе.

О том, что Эрдоган победил на выборах президента страны, стало известно вечером 28 мая. Уточнялось, что после обработки 99,43 процента от общего количества бюллетеней он набрал 52,14 процента голосов избирателей, а глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента голосов.

Эрдоган победил на выборах несмотря на неэффективную экономическую политику, которую он проводит в Турции. Потенциальное резкое ослабление национальной валюты Турции аналитики связывают с неортодоксальной политикой, которой придерживается действующий президент. В рамках такого подхода Центробанк снижает процентные ставки, несмотря на высокую инфляцию. С начала 2021 года, когда начался эксперимент, курс лиры рухнул почти в три раза. Между тем в апреле инфляция в Турции составляла 43,68 процента.