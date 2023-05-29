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17:07, 29 мая 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей

Фитнес-эксперт Бен Диллион рассказал, что пилатес снижает риск травм у пожилых людей

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Бен Диллион рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей. Его слова приводит Express.

Диллион объяснил, что пилатес особенно полезен для пожилых людей, так как улучшает баланс и координацию. Он отметил, что такие упражнения снижают риск падений и травм.

Кроме того, пилатес помогает укрепить связь тела и разума. «Сосредоточенность на дыхании, концентрации и движении приводит к повышенному чувству осознания тела и ясности ума. Это помогает уменьшить стресс, улучшить психическое самочувствие и даже может способствовать лучшему сну», — подчеркнул Диллион.

Ранее тренер Анастасия Юркова назвала упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. По словам специалиста, для здоровья особенно полезны кардиотренировки в сочетании с упражнениями на расслабление.

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    Дарья Коршунова
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