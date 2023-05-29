В WADA назвали Россию лидером по допинговым нарушениям в 2020 году

WADA: российские спортсмены заняли первое место по числу допинговых нарушений в 2020 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало Россию лидером по допинговым нарушениям в 2020 году. Об этом сообщается в релизе на сайте организации.

WADA зафиксировало 135 нарушений антидопинговых правил со стороны россиян за год. На втором месте по этому показателю оказалась спортсмены из Индии (59), третью строчку заняли американцы (57).

Отмечается, что всего в 2020 году в организации выявили 935 нарушений у представителей 91 страны. После проверки проб удалось подтвердить 672 случая.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — выступать без флага и гимна в течение четырех лет. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).