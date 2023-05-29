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20:06, 29 мая 2023Россия

Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки тренировкой расчетов ППДО

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе флот проводит тренировочные мероприятия со стрельбой. Так громкие звуки в Севастополе объяснил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья.

На данный момент, добавил градоначальник, в Севастополе все спокойно.

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Российский флот регулярно проводит тренировки ППДО, которые вызывают громкие звуки. Так, 2 мая Развожаев сообщил, что кроме учений флота также была проведена тренировка систем противовоздушной обороны. 18 мая градоначальник также объяснил громкие звуки тренировкой расчетов ППДО. 22 мая губернатор заверил жителей города, что громкие звуки являются результатом тренировок ППДО.

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    Никита Абрамов
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