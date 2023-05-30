Очевидица рассказала о моменте попадания БПЛА в дом в Новой Москве

Москвичка описала взрыв беспилотника фразой «все подлетели на кроватях»

Жительница Москвы, пожелавшая остаться анонимной, описала взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе столицы фразой «мы никогда в жизни такого не слышали». О моменте происшествия очевидица рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что рано утром беспилотник попал в квартиру на 25 этаже в доме по улице Атласова в поселении Московский. В результате ЧП в нескольких квартирах выбило оконные стекла. На месте происшествия работают экстренные службы.

Жительница Московского сообщила, что находилась в двух домах от места происшествия. «Мы спали, это случилось примерно в 4:10, мы услышали сильный взрыв, все подлетели на кроватях, дети очень сильно испугались, мы вышли на улицу, но даже не сразу поняли, что случилось. Было очень страшно, такого сильного взрыва мы в жизни не слышали. Первыми прибыли пожарные расчеты, тогда мы уже увидели след на уровне 25 этажа», — поделилась женщина.

Другой местный житель сравнил звук пролетающего беспилотника с шумом от мопеда.

«В 4:15 услышал звук будто бы мопеда и через секунд 30 взрыв. Я живу поблизости от места происшествия, по прямой менее одного километра. Я не спал, окна были открыты, поэтому слышимость была хорошая, беспилотник пролетел над моим домом как будто бы», — рассказал другой местный житель.

Ранее утром 30 мая стало известно, что в жилой дом на Ленинском проспекте врезался беспилотник и влетел в квартиру на 14-м этаже. Хозяева помещения рассказывали, что это произошло около 04:20 утра. Аппарат попал в гостиную, комната оказалась разрушена. По данным Mash, залетевший в квартиру на Ленинском проспекте беспилотник нес на себе три взрывных устройства, но не сдетонировал.

Известно, что на месте падения сбитых БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. По его словам, в данный момент из жителей домов, поврежденных БПЛА, за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте.