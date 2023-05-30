В Москве перекрыли движение по одной улице после сообщения о падении дрона

Дептранс сообщил о перекрытиях движения на юго-западе Москвы после падения дрона

По улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе Москвы перекрыто движение на дорогах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Такую меру применили после сообщения о падении дрона на юго-западе Москвы. В связи с этим водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Утром во вторник, 30 мая, в Москве несколько зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Атаку дронов на столицу подтвердил мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на месте происшествий работают сотрудники экстренных служб. Собянин не стал уточнять, сколько конкретно зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников.

По словам мэра, в результате атак дронов никто серьезно не пострадал. Собянин призвал граждан доверять только официальным источникам, которые следят за ситуацией в столице.

К настоящему моменту известно о трех поврежденных домах в Москве. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом влетел беспилотник, он угодил в окно квартиры на 16 этаже. Впоследствии стало известно о повреждении многоэтажного дома, расположенного на Ленинском проспекте.