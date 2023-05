Флавонолы улучшили память у пожилых людей

PNAS: употребление флавонолов поддерживает память в пожилом возрасте

Ученые Бригамской женской больницы Гарварда и Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета установили, что диета с низким содержанием флавонолов, содержащихся в определенных фруктах и овощах, приводит к возрастной потере памяти. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Предыдущие исследования показали, что потребление диетических флаванолов может поддержать функции памяти во время старения, при этом эффект от флавонолов зависит от качества привычного питания. Для проверки этих гипотез ученые провели крупномасштабное исследование с участием 3562 пожилых людей, которые случайным образом были разделены на две группы. В одной люди в течение трех лет употребляли экстракт какао (500 миллиграммов флавонолов в день), а в другой — плацебо.

Все участники прошли опрос, в ходе которого оценивалось качество их рациона, в том числе употребление продуктов с высоким содержанием флаванолов. Затем добровольцы выполнили серию веб-занятий у себя дома, чтобы оценить типы кратковременной памяти, связанных с гиппокампом. Испытания были повторены через один, два и три года. Более трети участников также предоставили образцы мочи для измерения биомаркера уровня пищевого флаванола.

Известно, что возрастная потеря памяти связана с изменениями в зубчатой извилине гиппокампа — области, которая критически важна для формирования новых воспоминаний. Ученые показали, что флавонолы избирательно улучшают активность этой области мозга, усиливая рост нейронов и кровеносных сосудов. Они оказывали наибольший эффект в том случае, если люди изначально придерживались некачественного питания.

Показатели памяти лишь незначительно улучшились для группы, в которой большинство людей уже придерживались здоровой диеты. Но в конце первого года приема флавонолов у участников, которые сообщали, что питались хуже и имели более низкий исходный уровень флаванолов, показатели памяти улучшились в среднем на 10,5 процента по сравнению с плацебо и на 16 процентов — по сравнению с базовыми показателями. Ежегодное когнитивное тестирование показало, что улучшение, наблюдаемое в течение одного года, сохранялось еще как минимум два года.

По словам авторов исследования, следующим шагом, необходимым для подтверждения влияния флаванолов на мозг, является клиническое испытание по восстановлению уровня флавонолов у взрослых с тяжелым дефицитом этих веществ.