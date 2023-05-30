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08:56, 30 мая 2023Россия

Четыре летевших группой беспилотника упали на подлете к Москве

Shot: в Подмосковье четыре беспилотника упали, зацепившись за деревья

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Одинцовском районе Московской области четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали, зацепившись за деревья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Беспилотники летели группой на расстоянии 500 метров друг от друга. Высота их полета составляла около 60 метров.

Ранее группу из пяти беспилотников сбили в небе над Московской областью в районе Рублевки. Помимо этого, была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено уничтожение одного БПЛА.

30 мая в результате налета беспилотников на Москву были повреждены несколько зданий. Жители двух многоквартирных домов были эвакуированы. Атаку БПЛА подтвердил мэр города Сергей Собянин. В Москве ввели план «Тайфун». Также стало известно об отключении в городе навигации.

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    Алан Босиков
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