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20:24, 30 мая 2023Спорт

Макгрегор высказался о проведении первого за два года поединка

Макгрегор заявил, что надеется провести еще сто поединков после возвращения в октагон
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландец Конор Макгрегор высказался о проведении первого за два года поединка. Его слова приводит YouTube-канал промоушена.

Спортсмен заявил, что после возвращения в октагон надеется устроить еще сто боев и достичь постоянства в карьере. До конца 2023 года он планирует подраться с 37-летним американцем Майклом Чендлером. «Он провел несколько захватывающих поединков. Он полон энтузиазма и готов драться. К тому же он неплохой боец. Так что я доволен своим соперником», — отметила Макгрегор. Он добавил, что его возвращение будет «величайшим в истории единоборств».

О намерении устроить поединок с Чендлером 34-летний ирландец заявил 21 мая. «Бой с Чендлером состоится в этом году, 100 процентов. В декабре, но возможно, даже раньше. Все звонки были сделаны, процесс запущен. Я подерусь до конца года», — сообщил спортсмен.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений. В активе Чендлера 23 победы и восемь поражений.

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    Ксения Курашкина
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