Медведев после вылета с «Ролан Гаррос» заявил, что счастлив окончанию грунтового сезона

Российский теннисист Даниил Медведев назвал плюсы раннего вылета с «Ролан Гаррос». Слова спортсмена приводит РИА Новости.

«Каждый раз, когда грунтовый сезон заканчивается, я становлюсь счастливым. И я снова счастлив. Сегодня был ветер, сухой корт, и я наелся глины. Мне это не нравится», — заявил теннисист. Спортсмен отметил, что в этой ситуации приходится искать положительные моменты, однако в остальном он был бы не против остаться в Париже подольше.

Ранее 30 мая Медведев проиграл в первом круге турнира 172-й ракетке мира, бразильцу Тьяго Уайлду. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 4 часа 15 минут.

27-летний Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он уступает лишь 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Замыкает тройку сильнейших серб Новак Джокович.