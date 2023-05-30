Москвичка получила осколочное ранение при атаке беспилотников на город

ТАСС: жительница Новой Москвы получила осколочное ранение при атаке беспилотников

Жительница Новой Москвы получила осколочное ранение после того, как в дом на улице Атласова врезался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, в квартире, где пострадала женщина, также находились ее муж и ребенок, они не пострадали. Также из-за беспилотника в нескольких квартирах оказались выбиты окна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два человека обратились за медицинской помощью после атаки дронов на Москву, им не потребовалась госпитализация. Градоначальник со ссылкой на медицинские службы города уточнил, что никто серьезно не пострадал.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Собянин уточнял, что здания оказались повреждены в результате атаки беспилотников.

В Минобороны России назвали атаку беспилотников террористической. Там уточнили, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

После атаки дронов жители столицы жалуются на сбои в работе GPS, сигналы спутниковой навигации в Москве начали отключать.