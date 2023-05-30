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14:25, 30 мая 2023Мир

В Турции назвали главные приоритеты в отношениях с Россией

Аналитик Озертем назвал создание газового хаба приоритетом в отношениях России и Турции

Фото: Marcus Brandt / dpa / Globallookpress.com

Создание газового хаба вопреки западным санкциям станет одним из главных приоритетов в отношениях России и Турции. Об этом заявил политический аналитик из Анкары Хасан Селим Озертем, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам специалиста, сейчас стороны обсуждают вариант, при котором Россия сможет поставлять свой газ в Турцию, тогда как азербайджанский, турецкий и иракский газ сможет поставляться в Европу в качестве альтернативы российскому. Другим приоритетом Озертем назвал дальнейшее развитие проекта атомной электростанции (АЭС) «Аккую». По его словам, она станет «жемчужиной в короне» российско-турецких отношений.

«Кроме того, на фоне продолжающихся санкций против России Турция проявила себя как один из наиболее надежных партнеров, а стамбульский аэропорт стал одним из главных хабов для перелетов россиян в западные страны. Подобная динамика также будет способствовать процветанию отношений в будущем», — отметил Озертем на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

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Вскоре после переизбрания Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба. По словам главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза, газовый хаб будет запущен максимум в течение года. Чиновник отметил, что проект позволит продавать европейским государствам больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции».

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    Валентина Шварцман
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