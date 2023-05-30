Путин порассуждал о провокациях Украины на фоне атаки дронов на Москву
Украина провоцирует Россию на зеркальные действия. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, рассуждая об атаках дронов на Москву, передает ТАСС.
«Посмотрим, что с этим делать», — отметил российский президент. Путин также выразил мнение, что атака беспилотников на столицу была попыткой запугать российских граждан.
Глава государства подчеркнул, что система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы сработала удовлетворительно. В то же время Путин заметил, что еще «есть над чем работать».
О том, что Москву и Подмосковье атаковали беспилотники, стало известно утром 30 мая. В российской столице под удар попали три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев разъяснил, что несколько дронов были уничтожены на подлете к Москве. До этого жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи рассказали о звуках взрывов.
Позже в Минобороны России заявили, что всего в атаке были задействованы восемь дронов. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств были сбиты зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье.