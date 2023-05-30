Путин порассуждал о провокациях Украины на фоне атаки дронов на Москву

Путин об атаках дронов на Москву: Украина провоцирует Россию на зеркальные действия

Украина провоцирует Россию на зеркальные действия. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, рассуждая об атаках дронов на Москву, передает ТАСС.

«Посмотрим, что с этим делать», — отметил российский президент. Путин также выразил мнение, что атака беспилотников на столицу была попыткой запугать российских граждан.

Глава государства подчеркнул, что система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы сработала удовлетворительно. В то же время Путин заметил, что еще «есть над чем работать».

О том, что Москву и Подмосковье атаковали беспилотники, стало известно утром 30 мая. В российской столице под удар попали три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев разъяснил, что несколько дронов были уничтожены на подлете к Москве. До этого жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи рассказали о звуках взрывов.

Позже в Минобороны России заявили, что всего в атаке были задействованы восемь дронов. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств были сбиты зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье.