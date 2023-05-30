Шойгу сообщил о перехвате 29 крылатых ракет Storm Shadow за месяц

Шойгу: российские войска перехватили и уничтожили 29 крылатых ракет Storm Shadow за месяц

Российские военнослужащие за месяц перехватили и уничтожили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом во вторник, 30 мая, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

«Перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — сообщил глава Минобороны, озвучивая потери противника.

Кроме того, по данным Минобороны, за прошедший месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 16 тысяч военных, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), свыше 400 танков и другую военную технику.

О решении британских властей передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow 11 мая объявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Спустя неделю он подтвердил, что ВСУ начали использовать их в боевых действиях.