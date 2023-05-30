Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве

Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве никто серьезно не пострадал, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Градоначальник добавил, что на места происшествий прибыли все экстренные службы столицы.

Согласно последним данным, известно о трех поврежденных домах в Москве. Сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе на улице Атласова.

Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16 этаже. Аппарат нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6, но не взорвался в помещении. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.