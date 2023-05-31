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06:00, 31 мая 2023Спорт

Аршавин назвал похожего на Роналду российского футболиста

Андрей Аршавин отметил, что форвард «Локомотива» Пиняев похож по манере игры на Роналду
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал российского футболиста, похожего на португальца Криштиану Роналду. Слова Аршавина приводит Sport24.

Экс-футболист отметил игру 18-летнего нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева. «Я считаю, он не похож на меня. Для меня по манере игры Пиняев похож на Роналду», — заявил Аршавин.

26 апреля Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) включил Пиняева и еще шестерых российских игроков в список 200 самых перспективных молодых футболистов мира (до 20 лет). В рейтинг вошли также хавбек «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, голкипер «Локомотива» Даниил Худяков и вратарь ЦСКА Владислав Тороп, защитники Виктор Мелехин и Андрей Лангович, представляющие «Ростов».

Пиняев играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. Он провел с командой семь матчей, забив один мяч. Форвард также известен по выступлениям за сборную России.

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    Андрей Стрельцов
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