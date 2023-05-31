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19:57, 31 мая 2023Россия

Гладков доложил Путину об обстановке в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков доложил президенту Путину об обстановке в регионе

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе. Об этом он сообщил во время прямого эфира, трансляция которого велась на его странице во «ВКонтакте».

«Сегодня на полчаса задержал прямой эфир. Докладывал президенту Российской федерации Владимиру Путину о текущей обстановке», — пояснил глава российского региона.

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Ранее Гладков опубликовал сводку по обстрелам со стороны Украины Белгородской области, которые произошли за сутки. По его словам, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 215 снарядов. Четверть из них пришлась на муниципальный центр, где был атакован пункт временного размещения с людьми внутри.

Прилет еще 47 снарядов зафиксировали в селе Новая Толжанка, где были повреждены 23 домовладения. Также 57 снарядов выпущены из подствольной артиллерии противника по селу Муром, добавил губернатор.

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    Никита Абрамов
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