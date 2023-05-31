55-летнюю звезду «Спасателей Малибу» сфотографировали без макияжа на улице

55-летнюю звезду «Спасателей Малибу» Донну Д'Эррико сфотографировали без макияжа на улице

Папарацци сфотографировали на улице американскую актрису, сценариста, продюсера и фотомодель Донну Д'Эррико без макияжа. Соответствующий материал публикует PageSix.

На размещенных кадрах звезда сериала «Спасатели Малибу» предстала в бейсболке и белом оверсайз-комбинезоне с объемными карманами на тонких лямках и с глубоким декольте. Также она выбрала топ желтого оттенка, кроссовки марки New Balance, надела на плечи рюкзак и завязала волосы в хвост. При этом на снимках видно, что знаменитость не стала наносить косметику, а ее внешность отличалась от фотографий в соцсетях. Так, у артистки оказались заметны признаки возрастных изменений.

Отмечается, что Д'Эррико попала в объектив фотографов во время прогулки с 30-летним сыном Райаном Д'Эррико.

Ранее Донна Д'Эррико отреагировала на слухи об улучшении фигуры посредством пластических операций. Она опровергла появившиеся слухи и рассказала, что не прибегала к услугам хирурга, а ее подтянутое тело — это заслуга ежедневных тренировок и правильного питания.