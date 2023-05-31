Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:14, 31 мая 2023Ценности

55-летнюю звезду «Спасателей Малибу» сфотографировали без макияжа на улице

55-летнюю звезду «Спасателей Малибу» Донну Д'Эррико сфотографировали без макияжа на улице

Фото: Paul Archuleta / Getty Images

Папарацци сфотографировали на улице американскую актрису, сценариста, продюсера и фотомодель Донну Д'Эррико без макияжа. Соответствующий материал публикует PageSix.

На размещенных кадрах звезда сериала «Спасатели Малибу» предстала в бейсболке и белом оверсайз-комбинезоне с объемными карманами на тонких лямках и с глубоким декольте. Также она выбрала топ желтого оттенка, кроссовки марки New Balance, надела на плечи рюкзак и завязала волосы в хвост. При этом на снимках видно, что знаменитость не стала наносить косметику, а ее внешность отличалась от фотографий в соцсетях. Так, у артистки оказались заметны признаки возрастных изменений.

Отмечается, что Д'Эррико попала в объектив фотографов во время прогулки с 30-летним сыном Райаном Д'Эррико.

Ранее Донна Д'Эррико отреагировала на слухи об улучшении фигуры посредством пластических операций. Она опровергла появившиеся слухи и рассказала, что не прибегала к услугам хирурга, а ее подтянутое тело — это заслуга ежедневных тренировок и правильного питания.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    Стало известно о попытках Запада изменить украинский мирный план
    Приграничный российский город второй раз за день обстреляли со стороны Украины
    На федеральном канале россиянам рассказали о новом законе Уганды под гей-порно
    В Кремле оценили реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов на Москву
    Обнаружена связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями
    В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово
    Два человека пострадали при обстреле приграничного российского региона ВСУ
    Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.