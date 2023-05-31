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23:11, 31 мая 2023Мир

В США ответили Макрону на заявление о пересмотре помощи ВСУ

Ветеран армии США Дрейвен заявил, что помощь Запада не поможет Украине избежать поражения

Фото: YOAN VALAT / Reuters

Поддержка Западом Киева не сможет изменить того, что Украина проиграет в конфликте. На это в своем Twitter указал ветеран армии США, писатель Ноктис Дрейвен.

Он прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт. «Если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину, они все равно проиграют. Это все равно, что сказать, поддерживаете вы или нет завтрашний восход солнца», — указал писатель.

31 мая Макрон призвал страны Запада поддерживать украинскую армию при конфликте средней и высокой интенсивности. При этом Франции и ее союзникам «необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат поддержки» Киева. Макрон объяснил, что тогда эти решения касательно помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны привести к результату.

Ранее Дрейвен назвал мифом заявления о желании ВСУ воевать до последнего солдата. «Единственные, кто хочет этой борьбы, — это [президент Украины Владимир] Зеленский и Запад, которые с радостью пожертвуют каждым украинцем до последнего человека», — заявил он.

Незадолго до этого Зеленский заявлял, что Киев утвердил сроки начала контратаки ВСУ. Белый дом счел, что Украина собирается начать активные действия летом.

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    Марина Совина
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