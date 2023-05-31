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04:40, 31 мая 2023Наука и техника

Россия и Белоруссия разработают лазерный модуль для уничтожения БЛА

Россия и Белоруссия разработают лазерный модуль мощностью 100 киловатт для уничтожения БЛА

Фото: Reuters

Белорусское предприятие «Научно-технический центр "Лэмт"» совместно с российскими научно-исследовательскими институтами разрабатывает лазерный модуль мощностью 100 киловатт для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом представитель белорусской компании сообщил ТАСС.

«Имеем совместный проект с двумя научно-исследовательскими институтами из России. Делаем очень мощную и совершенную систему — лазер для борьбы с беспилотниками. Речь идет о поражении дронов на расстоянии десятков километров. "Гиперболоид инженера Гагарина" читали? Вот она тоже будет поражать лучом лазера беспилотник», — сказал он.

Представитель «Лэмт» добавил, что программа сотрудничества с российскими научно-исследовательскими институтами рассчитана на два года, а рабочий прототип модуля будет готов в 2023 году.

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Ранее в мае «Научно-технический центр "Лэмт"» впервые представил на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске прототип лазерного модуля для уничтожения дронов. Система ближнего боя действует на дальности до 1,5 километра.

В апреле издание Defense News сообщило, что армия США на полигоне Юма в штате Аризона провела испытания лазерной системы противовоздушной обороны ближнего действия, создаваемой в рамках программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD). 50-киловаттному лазеру удалось сбить несколько беспилотников.

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    Даниил Иринин
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